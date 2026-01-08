Pattinaggio pista lunga, Europei single distance: 13 azzurri al via

Il fine settimana del 9, 10 e 11 gennaio coinciderà con la quinta edizione dei Campionati Europei di pattinaggio velocità su pista lunga su distanze singole. La manifestazione, concepita sul finire dello scorso decennio, si è affiancata ad anni alterni ai secolari Campionati Europei all-around, tenutisi nell'inverno passato.
L'evento andrà in scena all'Arena Lodowa di Tomaszow Mazowiecki, in Polonia. L'Italia parteciperà alla rassegna continentale con 13 pattinatori.
In campo maschile, gareggeranno Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello (C.S. Esercito), Michele Malfatti (Fiamme Gialle) e Jeffrey Rosanelli (Fiamme Gialle).
Nel settore femminile, spazio a Francesca Lollobrigida (C.S. Aeronautica), Serena Pergher (Fiamme Oro), Linda Rossi (Fiamme Azzurre), Emily Tormen (Fiamme Oro) e Maybritt Vigl (C.S. Carabinieri).
Gli atleti saranno seguiti in loco dall'allenatore nazionale Matteo Anesi e dal direttore delle squadre nazionali Maurizio Marchetto, che ha sintetizzato come segue lo stato del movimento azzurro.
"Questi Europei, seppur prestigiosi, sono una tappa di passaggio nel nostro percorso di avvicinamento alle Olimpiadi e pertanto ci arriviamo senza aver scaricato completamente nelle ultime sessioni di allenamento. In ogni caso, la squadra sta bene e mi da' ottime impressioni. La parentesi poco brillante dei primi appuntamenti di Coppa del Mondo si direbbe alle spalle. Ci possiamo aspettare risultati importanti, anche in considerazione del fatto che alcune nazioni non si presenteranno al completo. Tuttavia, ciò che più ci interessa sono i tempi, che restano l'indicatore più fedele e affidabile, sebbene il ghiaccio polacco non sia per tradizione molto veloce".