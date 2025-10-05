Vela: Kite, Riccardo Pianosi campione del mondo

Riccardo Pianosi vince i Mondiali di kite a Quartu Sant'Elena. Il velista azzurro si piazza in vetta nella quarta giornata di gara approfittando di un passaggio a vuoto del campione in carica Maximilian Maeder e non concede più nulla agli avversari. Di bronzo a Torregrande nel 2021 e d'argento lo scorso anno a Hyères, il ventenne di Pesaro conquista il titolo mondiale per la prima volta in carriera salendo sul gradino più alto del podio completato dallo stesso Max Maeder, secondo, e da Benoit Gomez, terzo.