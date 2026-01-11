Logo SportMediaset

Tennis, Medvedev vince a Brisbane e avvisa Sinner e Alcaraz

11 Gen 2026 - 21:17

Daniil Medvedev, tre volte finalista agli Australian Open, ha vinto il torneo Atp di Brisbane. Il russo, sceso al numero 13 della classifica mondiale dopo un periodo nero, ha battuto lo statunitense Brandon Nakashima per 6-2, 7-6 (7/1) alla Pat Rafter Arena della cittadina australiana. Medvedev conquista il suo 22mo titolo Atp e lancia un messaggio a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Gli Australian Open inizieranno a Melbourne domenica prossima, 18 gennaio. "È stato un ottimo inizio d'anno", ha detto Medvedev, che aveva raggiunto la finale a Brisbane anche nel 2019. "Ho detto allora che avrei provato a tornare e vincere. Sono tornato sette od otto anni dopo e sono felice di avere conquistato il trofeo". 

