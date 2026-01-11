Unterholzner-Gaioni sul podio virtuale della Dakar Classic

Decimi assoluti e primi della propria classe nell'edizione 2025, ora Josef Unterholzner e Franco Gaioni guidano con margine la spedizione degli imprenditori del Trentino Alto Adige alla Dakar Classic, la variante del rally raid riservata ai veicoli d'epoca. Dopo essersi classificati secondi nella tappa prima del riposo, il pilota di Lana e il navigatore di Bolzano hanno chiuso terzi la settima frazione a 17 lunghezze dai vincitori, il lituano Karolis Raisys e il francese Cristophe Marques, al loro quinto successo quest'anno, il quarto consecutivo. Gli ultimi due piazzamenti hanno catapultato Unterholzner e Gaioni sul podio, terzi. Prova da incorniciare anche per il manager delle Acque Plose Paolo Fellin e per il navigatore Werner Gramm, che hanno chiuso in undicesima posizione, peraltro con gli stessi punti (122) dei decimi: è il miglior piazzamento dall'avvio della gara. Lorenzo Delladio, titolare de La Sportiva e presidente di Confindustria Trento, ha chiuso in 78/a posizione assieme al co-pilota Guido Guerrini. Fellin e Gramm (Sikkens R Team) hanno guadagnato sette posizioni e sono 61/i (erano stati anche 55/i) mentre Delladio e Guerrini sono scivolati dalla 65/a alla 70/ piazza.