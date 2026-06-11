Vela, America's Cup: a Bagnoli al via i lavori per la base del team GB1

11 Giu 2026 - 09:26
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È iniziata a Bagnoli la costruzione della base di GB1, team britannico Challenger of Record della 38esima America's Cup che si terrà a Napoli nel 2027. L'area di Bagnoli sulla quale verrà realizzata la base di GB1 è stata consegnata ufficialmente con la firma dei documenti da parte di Ian Walker, ceo del team britannico. La base dovrebbe essere pronta in autunno. L'area di Bagnoli ospiterà i sette team iscritti all'America's Cup 2027, gli uffici di America's Cup Events e un Race Village. "Solo quando arrivi qui e vedi questo scenario mozzafiato puoi capire quanto sarà straordinaria la 38esima America's Cup Louis Vuitton. È assolutamente perfetto", ha dichiarato Ian Walker, che ha elogiato l'andamento dei lavori: "Ero qui solo sei mesi fa e ciò che è stato realizzato è impressionante. In qualità di Challenger of Record, dobbiamo un enorme ringraziamento sia a Sport e Salute che ad America's Cup Events per aver portato il sito di Bagnoli a questo punto e per averci permesso di iniziare la costruzione. È una tappa significativa per il team e per l'intero evento, ma il conto alla rovescia è già iniziato: in autunno dovremo mettere in acqua e sviluppare l'AC75, la nostra imbarcazione principale, e sarà un passaggio decisivo".

GB1, in qualità di Challenger of Record e vincitrice della Louis Vuitton Cup nel 2024, sarà situata proprio accanto ai Defender, Emirates Team New Zealand. Gli altri team saranno posizionati, in base agli accordi e al protocollo di partecipazione, a est dei Defender e del Challenger of Record, e si prevede che arriveranno a breve non appena i lotti di terreno saranno disponibili. "Si comincia davvero a percepire la portata dell'iniziativa e a immaginare come sarà l'evento, non solo a Bagnoli ma anche a Napoli. Essere qui oggi, a giugno, affacciati su queste acque, fa pensare che sarà semplicemente magnifico", ha concluso Walker.

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