Vela ad Ancona, riparte il campionato invernale dei circoli

Un circuito di regate d'altura che da ottobre a dicembre animerà il mare della città. Domani, domenica 19 ottobre, ad Ancona prende il via l'ottava edizione del Campionato invernale dei circoli anconetani (Cica). Lo annuncia il consorzio Ancona in Vela, che coordina l'iniziativa organizzata da Assonautica Ancona, Ancona Yacht Club, Lega Navale Italiana - Sezione di Ancona e Sef Stamura. Lo scorso anno hanno partecipato 48 imbarcazioni, suddivise tra flotta Orc e Vele Bianche. A vincere nelle rispettive categorie sono stati Interceptor (Melges 32) di Luca Mosca e Moon (Elan 333) di Franco e Simone Iobbi. La nuova stagione si apre domani con la Coppa d'Autunno di Assonautica e proseguirà con gli appuntamenti di Sef Stamura, Ancona Yacht Club, Lega Navale e la tradizionale Regata di Natale. "È grazie alla sinergia tra i circoli - dice Stefano Masi, membro del comitato organizzatore - che siamo riusciti a ricostruire un circuito credibile, tecnico e soprattutto continuativo. Il Cica ha contribuito in modo concreto alla rivitalizzazione delle regate d'altura ad Ancona". Il campionato arriva dopo i numeri la Regata del Conero 2025, che ha visto in acqua 180 imbarcazioni.