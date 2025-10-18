Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Vela ad Ancona, riparte il campionato invernale dei circoli

18 Ott 2025 - 17:22

Un circuito di regate d'altura che da ottobre a dicembre animerà il mare della città. Domani, domenica 19 ottobre, ad Ancona prende il via l'ottava edizione del Campionato invernale dei circoli anconetani (Cica). Lo annuncia il consorzio Ancona in Vela, che coordina l'iniziativa organizzata da Assonautica Ancona, Ancona Yacht Club, Lega Navale Italiana - Sezione di Ancona e Sef Stamura. Lo scorso anno hanno partecipato 48 imbarcazioni, suddivise tra flotta Orc e Vele Bianche. A vincere nelle rispettive categorie sono stati Interceptor (Melges 32) di Luca Mosca e Moon (Elan 333) di Franco e Simone Iobbi. La nuova stagione si apre domani con la Coppa d'Autunno di Assonautica e proseguirà con gli appuntamenti di Sef Stamura, Ancona Yacht Club, Lega Navale e la tradizionale Regata di Natale. "È grazie alla sinergia tra i circoli - dice Stefano Masi, membro del comitato organizzatore - che siamo riusciti a ricostruire un circuito credibile, tecnico e soprattutto continuativo. Il Cica ha contribuito in modo concreto alla rivitalizzazione delle regate d'altura ad Ancona". Il campionato arriva dopo i numeri la Regata del Conero 2025, che ha visto in acqua 180 imbarcazioni.

Ultimi video

01:32
DICH MAURIZIO ROSSINI TRENTO DICH

Rossini: "Milano? Avremo dei Giochi molto belli"

01:05
DICH MAURIZIO BORMOLINI DICH

Maurizio Bormolini: "L'importante è partire bene, fin dalla prima gara in Cina"

01:30
DICH FEDERICO PELLEGRINO DICH

Federico Pellegrino: "Avere l'Olimpiade sotto casa sarà un'occasione unica"

01:44
DICH FEDERICA BRIGNONE DICH

Federica Brignone: "Sono curiosa di vedere una gara, dal vivo o in televisione"

01:46
DICH DOROTHEA WIERER DICH

Dorothea Wierer: "La strada per le Olimpiadi è ancora lunga"

01:16
CLIP INAUGURAZIONE MILANO-CORTINA 2026 MCH

Milano-Cortina, svelati alcuni dettagli della cerimonia di apertura

00:44
DICH BALICH PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Milano-Cortina, Balich: "Mostreremo una bella Italia al Mondo"

00:15
DICH MALAGO PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Malagò: "Ci sarà anche un doveroso ricordo di Giorgio Armani"

01:26
3a giornata A1 femminile

3a giornata A1 femminile

00:59
arena

Arena celebra la comunità del nuoto con una nuova campagna

01:47
Stasera "This is me"

Stasera "This is me"

01:30
Dich francesco Crotti per sito

Crotti: "Che emozione, ho negli occhi mio padre e mia sorella"

01:20
A "This is me"

A "This is me"

01:30
Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

01:23
Padel Tour a New York

EA7 World Legends Padel Tour: Candela e Pizarro show, New York sembra Roma

01:32
DICH MAURIZIO ROSSINI TRENTO DICH

Rossini: "Milano? Avremo dei Giochi molto belli"

I più visti di Altri Sport

CLIP INAUGURAZIONE MILANO-CORTINA 2026 MCH

Milano-Cortina, svelati alcuni dettagli della cerimonia di apertura

Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

Morto Angelo Valente, campione e maestro dei vip: il cordoglio della Canalis

Il cordoglio di Elisabetta Canalis per Angelo Valente: "Scrivere eri è insopportabile"

DICH MALAGO PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Malagò: "Ci sarà anche un doveroso ricordo di Giorgio Armani"

DICH PAOLINI BJK CUP 21/09 DICH

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:22
Superbike, Bulega vince gara-1 a Jerez e rimanda la festa di Razgatlioglu
17:22
Vela ad Ancona, riparte il campionato invernale dei circoli
16:00
Ciclismo paralimpico: Mondiali pista, a Rio bis iridato per Cretti
15:41
Tiro a volo: Italia oro Mondiale del trap squadra mista
15:40
Tennis: Ningbo Open, Alexandrova raggiunge Rybakina in finale