Tennis, Atp Finals: Djokovic si qualifica per 18.a volta, eguagliato Federer

18 Ott 2025 - 18:12
Novak Djokovic ha eguagliato il record per il maggior numero di qualificazioni alle Nitto Atp Finals, raggiungendo Roger Federer a quota 18. La qualificazione del serbo per le Finals del 2025 è stata confermata sabato, in occasione dell'annuncio dei tabelloni dei tornei Atp 500 di Basilea e Vienna. Djokovic, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono dunque i tre giocatori già qualificati per il singolare a Torino. Il momento più importante della stagione del serbo è arrivato a Ginevra, dove ha conquistato il suo 100º titolo nel circuito maggiore, diventando solo il terzo uomo nell'Era Open a raggiungere questo traguardo insieme a Jimmy Connors (109) e Roger Federer (103). Djokovic è stato anche una presenza costante nei tornei del Grande Slam, raggiungendo le semifinali tra Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open. È la settima volta che arriva almeno in semifinale in tutti e quattro i major nello stesso anno. Il 38enne ha inoltre disputato una finale Masters 1000 a Miami e una semifinale a Shanghai.

Questa è l'ottava qualificazione consecutiva di Djokovic alle Nitto ATP Finals. Ha esordito nel torneo di fine stagione nel 2007, a 20 anni, e ha mancato la qualificazione solo una volta, nel 2017 (quando era infortunato). Recordman per numero di titoli (7) ha vinto per la prima volta le Finals nel 2008 e ha sollevato il trofeo per l'ultima volta nel 2023. Ha trionfato in due delle quattro edizioni disputate a Torino e vanta un bilancio complessivo di 50 vittorie e 18 sconfitte all'evento, secondo l'Infosys ATP Win/Loss Index. Le Nitto ATP Finals 2025 si disputeranno all'Inalpi Arena dal 9 al 16 novembre.

