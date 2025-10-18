Superbike, Bulega vince gara-1 a Jerez e rimanda la festa di Razgatlioglu

Nicolò Bulega ha vinto gara -1 del round di Jerez, ultima tappa del Mondiale Superbike 2025. Il pilota della Ducati si è imposto in solitaria, precedendo Toprak Razgatlioglu, che ha dovuto rimandare la festa per il titolo. Il turco della Bmw ha comunque 34 punti di vantaggio e domani, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe laurearsi campione per la terza volta in carriera prima di approdare in MotoGP. Sul terzo gradino del podio l'altra Panigale di Alvaro Bautista. Quarto Iannone, settimo Locatelli.