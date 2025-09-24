Vaticano: il 4 ottobre Csi festeggia gli 80 anni con il passaggio della Porta Santa

'Ottanta anni di sport e passione', questo il titolo di un evento organizzato per gli 80 anni del Csi, Centro Sportivo Italiano, che si terrà a Roma, sabato 4 ottobre 2025, presso l'Auditorium Conciliazione e nell'ambito del quale ci sarà l il passaggio della Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano. "C'è grande attesa - si legge in una nota - per un momento di festa per migliaia di affiliati che interverranno in un evento che è storia, testimonianza, incontro, ma anche prospettiva. Di un CSI che guarda avanti e lo fa verso un orizzonte che coinvolge le Istituzioni e il territorio, la Chiesa e il Terzo Settore. Alle 10 la preghiera iniziale di don Luca Meacci, Assistente ecclesiastico nazionale CSI, inaugurerà il percorso della mattinata, condotto dalla giornalista sportiva Federica Lodi, che sarà ricco di approfondimenti e idee, e vedrà la partecipazione di ospiti che porteranno le testimonianze di chi è al centro delle relazioni, dell'associazionismo e della politica sportiva italiana. Tra loro anche il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il Presidente di Azione Cattolica Italiana, Giuseppe Notarstefano, il Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, il membro del Parlamento Europeo, Stefano Bonaccini, il presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò".
"Diversi - si legge nella nota - i panel in programma sul palcoscenico: da quello intitolato 'Fare squadra guardando al futuro', con alcuni rappresentanti di Lega Serie A, F.C. Internazionale Milano, Fondazione Conad Ets, Focsiv, a quello dedicato ai 'Nati nel CSI', con testimonianze di campioni che hanno mosso i primi passi nell'Associazione; come Franco Nones, Simone Barlaam, Sinta Vissa, Francesco Moser e Barbara Fontanesi. Fino a quello riferito alla centralità delle società sportive 'Le voci del territorio: dove lo sport crea valore', quando l'attenzione cadrà sulle diverse esperienze quotidiane, in differenti contesti sociali, dove il CSI è attivo, raccontate dai dirigenti di 4 importanti realtà associative.
Momento clou sarà poi il saluto-intervento del Presidente Nazionale del CSI, Vittorio Bosio, che avrà visuale e visione verso il futuro. Infine il Monologo d'Autore, di Federico Buffa, giornalista sportivo e storyteller improntato sulla storia del CSI: quando lo sport racconta la vita. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15:30 con ritrovo in Piazza Pia è previsto il pellegrinaggio alla Porta Santa e la Celebrazione Eucaristica nella Basilica di San Pietro, officiata da monsignor Nunzio Galantino, Vescovo emerito di Cassano all'Jonio due momenti significativi al servizio della Chiesa e di tutte le persone che alimentano la propria ricerca di senso, grazie alla mission che il Centro Sportivo Italiano promuove dal 1944: fare educazione attraverso lo sport".
