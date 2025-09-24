Vaticano: il 4 ottobre Csi festeggia gli 80 anni con il passaggio della Porta Santa

'Ottanta anni di sport e passione', questo il titolo di un evento organizzato per gli 80 anni del Csi, Centro Sportivo Italiano, che si terrà a Roma, sabato 4 ottobre 2025, presso l'Auditorium Conciliazione e nell'ambito del quale ci sarà l il passaggio della Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano. "C'è grande attesa - si legge in una nota - per un momento di festa per migliaia di affiliati che interverranno in un evento che è storia, testimonianza, incontro, ma anche prospettiva. Di un CSI che guarda avanti e lo fa verso un orizzonte che coinvolge le Istituzioni e il territorio, la Chiesa e il Terzo Settore. Alle 10 la preghiera iniziale di don Luca Meacci, Assistente ecclesiastico nazionale CSI, inaugurerà il percorso della mattinata, condotto dalla giornalista sportiva Federica Lodi, che sarà ricco di approfondimenti e idee, e vedrà la partecipazione di ospiti che porteranno le testimonianze di chi è al centro delle relazioni, dell'associazionismo e della politica sportiva italiana. Tra loro anche il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il Presidente di Azione Cattolica Italiana, Giuseppe Notarstefano, il Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, il membro del Parlamento Europeo, Stefano Bonaccini, il presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò".