Milano Cortina, Abodi: "Medaglie olimpiche detassate? Il merito non si tassa"

"Medagliati olimpici saranno detassati? Mi sembra una buona cosa, il concetto è: il merito non si tassa. Un concetto che nello sport ha un suo senso. Simbolicamente questa disponibilità, messa a disposizione anche con la collaborazione del ministro dell'Economia Giorgetti, va nella direzione del riconoscimento non solo del merito, ma anche del talento e dell'impegno di questi atleti". Così il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ai microfoni di Rai Isoradio nel programma 'Da Casello a Casello' condotto da Camilla Ferranti. "È un piccolo premio, un incentivo, un modo per dire grazie a questi ragazzi che sono un esempio e un punto di riferimento. Il messaggio che parte attraverso le prestazioni sportive diventa educativo, sociale, di promozione del movimento fisico come recita anche la Costituzione che dal 2023 ospita anche lo Sport nell'articolo 33. Perchè lo sport deve essere un diritto per tutti", ha aggiunto.