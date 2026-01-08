Testolin: "Passaggio fiamma olimpica celebra la nostra attenzione allo sport"

"Il passaggio della fiamma olimpica in Valle d'Aosta rende merito agli sforzi che l'amministrazione valdostana e il sistema Valle d'Aosta mettono in atto a livello di sport invernali, che sono valorizzati nel nostro territorio ogni giorno. Un'attenzione in particolare allo sviluppo del turismo ma soprattutto alla crescita dei nostri ragazzi a tutti i livelli e a tutte le età, per sottolineare l'importanza dei valori dei giochi olimpici e farla percepire loro". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, presentando il passaggio nella regione alpina della fiaccola olimpica di Milano Cortina che avverrà il 12 e 13 gennaio prossimi. Il 12 gennaio ad Aosta i tedofori arriveranno a Chatillon (17,25-17,50) e poi proseguiranno verso Aosta dove dalle 18,32 alle 19,30 transiteranno nel centro storico. La cerimonia ufficiale è prevista alle 17,30 nel Jardin de l'Autonomie (davanti all'Università) con i discorsi delle autorità e sarà preceduta alle 15 nell'aula magna dell'ateneo da un incontro dal titolo 'In nome dello sport. I valori di un'Olimpiade' . "Per noi - ha detto l'assessore regionale allo sport e turismo, Giulio Grosjacques - è un momento di grande promozione". "E' un'occasione che non poteva non essere colta - ha aggiunto l'assessore regionale all'istruzione, Erik Lavevaz - per ribadire ai giovani che temi come la fratellanza dei popoli e la pace sono importanti, oggi più che mai". Infine il sindaco di Aosta, Raffaele Rocco: "Per la città significa molto, vogliamo sottolineare la nostra vocazione montana e diffondere a tutti i valori di pace che oggi devono essere evidenziati con maggior forza. Accogliamo la fiaccola con orgoglio e con un pizzico di emozione".