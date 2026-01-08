Logo SportMediaset

"La Neve Non Fa Distinzioni": sci alpino e snowboard paralimpici accessibili a bambini e ragazzi con disabilità

08 Gen 2026 - 17:14
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Gillette rinnova il suo impegno per uno sport più accessibile e inclusivo lanciando ufficialmente il progetto "La Neve Non Fa Distinzioni". Questa iniziativa è parte del più ampio programma di Procter & Gamble (P&G) in Italia, "Campioni Ogni Giorno", che crea opportunità per incoraggiare i giovani con disabilità a partecipare allo sport, promuovendo uno stile di vita sano, l'inclusione e la socializzazione.

Il progetto, sviluppato in collaborazione con l'associazione "Lo Spirito di Stella", prevede cinque eventi sulla neve tra dicembre 2025 e marzo 2026 in alcune delle località sciistiche più iconiche d'Italia, coinvolgendo giovani con disabilità. La prima tappa si è svolta a Courmayeur dal 3 al 5 dicembre, e il programma prosegue in questi giorni con l'appuntamento di Bormio. Questa collaborazione segna un nuovo passo nel percorso di Gillette per promuovere lo sport come catalizzatore positivo di connessione, crescita e determinazione, in linea con i valori del brand che hanno da sempre ispirato il suo impegno a rimuovere le barriere, sia in campo che fuori. L'iniziativa guarda anche ai grandi eventi sportivi internazionali che vedranno protagonista l'Italia, come i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.

Di seguito il calendario completo delle prossime tappe:

7–9 gennaio | Bormio  

2–4 febbraio | Folgaria  

9–11 marzo | Sestriere

17-19 marzo | Cortina

Ogni evento sarà organizzato con il supporto e l'esperienza di Lo Spirito di Stella ETS, un'organizzazione dedicata a rimuovere le barriere che impediscono alle persone con disabilità di avere pari opportunità in vari campi, incluso lo sport. Lo Spirito di Stella ETS gestirà e coordinerà le attività in pista con un team di istruttori specializzati nell'insegnamento a persone con disabilità. Ogni giornata vedrà la partecipazione di cinque giovani con disabilità motorie, sensoriali e cognitivo-relazionali che, insieme ai loro accompagnatori, avranno l'opportunità di avvicinarsi agli sport invernali con il supporto di quattro istruttori altamente specializzati, in un ambiente sicuro, accogliente e pensato per favorire autonomia, scoperta e condivisione.

"La missione di Procter & Gamble è chiara: migliorare la qualità della vita delle persone oggi e per le generazioni future. Siamo determinati a perseguire questo obiettivo non solo attraverso lo sviluppo di prodotti innovativi ma anche con iniziative concrete di sostenibilità sociale che coinvolgono l'intero ecosistema in cui operiamo", ha dichiarato Riccardo Calvi, Direttore Comunicazione di P&G Italia. "Con il programma 'Campioni Ogni Giorno', e grazie alla collaborazione di partner altamente competenti come Lo Spirito di Stella, stiamo mettendo in atto azioni tangibili in Italia per promuovere l'accesso allo sport per i giovani con disabilità, con l'obiettivo di incoraggiare uno stile di vita sano, promuovere pari opportunità, inclusione e socializzazione. Con i cinque eventi di 'La Neve Non Fa Distinzioni', vogliamo dare a 25 giovani con disabilità la possibilità di avvicinarsi agli sport invernali, socializzare, sentirsi più inclusi e divertirsi con le proprie famiglie."

Franco Boano, Grooming Country Manager di Gillette Italia, ha dichiarato: "Questo progetto rappresenta molto più di una semplice iniziativa per noi; abbiamo sempre cercato di dare un contributo concreto e positivo anche nel mondo dello sport. Siamo quindi orgogliosi di collaborare con Lo Spirito di Stella per creare esperienze che lascino un segno positivo nella vita delle persone, superando i limiti e costruendo nuove possibilità".

"La collaborazione con Gillette e Procter & Gamble è per noi un esempio concreto di come il settore privato possa generare un impatto reale nella vita dei giovani con disabilità," ha aggiunto Alessandra Sulsente, Segretario Generale di Lo Spirito di Stella ETS. "'La Neve Non Fa Distinzioni' nasce dalla stessa visione che guida Lo Spirito di Stella: creare opportunità, abbattere le barriere e permettere ad ogni giovane di scoprire il proprio potenziale attraverso lo sport. Grazie a questo progetto, possiamo portare sulle piste esperienze formative che promuovono autonomia, autostima e inclusione. È un percorso che ci rende orgogliosi e conferma che, insieme, possiamo davvero cambiare la prospettiva e il futuro di tanti giovani".

