Us Open: ritorno show per Venus Williams ma cede a Muchova

A 45 anni Venus Williams - ex numero uno del mondo - è tornata a giocare uno slam agli Us Open e lo ha fatto esibendo grandi colpi che hanno infiammato il pubblico di New York. La classe cristallina però non è bastata alla campionessa statunitense, che ha pagato qualche errore di troppo al servizio e la maggiore freschezza dell'avversaria, la ceca Karolina Muchova (numero 11 Wta), ed è stata sconfitta in tre set. Il punteggio finale è stato 6-3, 2-6, 6-1 in poco più di due ore di gioco.