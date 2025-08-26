Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Us Open: ritorno show per Venus Williams ma cede a Muchova

26 Ago 2025 - 11:08
 Venus Williams © Getty Images

 Venus Williams © Getty Images

A 45 anni Venus Williams - ex numero uno del mondo - è tornata a giocare uno slam agli Us Open e lo ha fatto esibendo grandi colpi che hanno infiammato il pubblico di New York. La classe cristallina però non è bastata alla campionessa statunitense, che ha pagato qualche errore di troppo al servizio e la maggiore freschezza dell'avversaria, la ceca Karolina Muchova (numero 11 Wta), ed è stata sconfitta in tre set. Il punteggio finale è stato 6-3, 2-6, 6-1 in poco più di due ore di gioco.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

00:46
cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:20
Us Open: Paolini ok

Us Open: Paolini ok

01:28
Sinner a New York

Sinner a New York

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

I più visti di Altri Sport

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

Us Open: Paolini ok

Us Open: Paolini ok

Luca Sinigaglia muore sul Pik Pobeda: era intervenuto per salvare l'alpinista russa Natalia Nagovitsyna

Sinner a New York

Sinner a New York

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
Chiara Arduino
11:56
Sci: morta per malore la 25enne Chiara Arduino, il cordoglio della Fisi
 Venus Williams
11:08
Us Open: ritorno show per Venus Williams ma cede a Muchova
10:13
Basket, ds Trento: "Con Jogela più soluzioni nei quintetti"
09:06
Us Open: avanti Alcaraz, Draper e Rune
08:49
Us Open, Cobolli batte Passaro in cinque set e approda a secondo turno