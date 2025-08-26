Us Open, Alcaraz e il taglio 'militare': "Tutta colpa di mio fratello"

Carlos Alcaraz ha inaugurato il suo percorso agli Us Open con un successo in tre set su Reilly Opelka. Lo spagnolo, numero due del ranking Atp, si è imposto con il punteggio di 6-4 7-5 6-4 in poco più di due ore di gioco, qualificandosi per il secondo turno dove troverà Mattia Bellucci. "È stato difficile trovare il giusto ritmo - ha ammesso il classe 2003 in conferenza stampa - perché Opelka è unavversario tosto, dotato di un gran servizio e non ti dà la possibilità di scambiare tanto. Ho cercato di rispondere bene, giocare più punti possibili e trovare pian piano le migliori sensazioni. Nel complesso, sono contento per il modo in cui ho gestito la partita: l'obiettivo è continuare così, sto bene in campo ma sono consapevole di poter trovare un ritmo ancora migliore da fondo".