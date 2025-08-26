Logo SportMediaset
Basket, ds Trento: "Con Jogela più soluzioni nei quintetti"

26 Ago 2025 - 10:13

"Jogela è un esterno completo, con tiro e fisicità: la sua versatilità gli consente di giocare sia da ala che da guardia pura, dandoci la possibilità di alternare quintetti più grandi e più piccoli. Credo che a Trento abbia la possibilità di crescere ulteriormente: per questo abbiamo deciso di legarci a lui per due stagioni, convinti che possa compiere il salto al livello successivo". Così Rudy Gaddo, direttore sportivo di Dolomiti Energia Trentino, presentando il neo acquisto, la guardia-ala lituana Matas Jogela.

