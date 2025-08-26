Us Open, Passaro: "Cresciuto con Cobolli, è stato match speciale"

In prospettiva, il livello di gioco espresso da Passaro fin dalle qualificazioni, riconosciuto dallo stesso Cobolli convinto che il perugino meriti una classifica tale da consentirgli di entrare direttamente in main draw negli Slam, conferma i suoi progressi sul duro. "La mia superficie preferita, a livello di risultati, è la terra ma semplicemente perché ci ho giocato molto di più - ha spiegato -. Sul cemento, però, sto esprimendo un buon tennis e dovrò cercare di dare continuità anche a livello ATP. In queste quattro partite ho espresso un buon tennis, ho messo in mostra più armi, sono andato spesso a rete, sono stato più aggressivo e i frutti si sono visti. Se voglio giocare a livello più alto, devo giocare più sul cemento, anche per forza di cose visto che sul circuito è la superficie principale. Quindi programmeremo più settimane sul duro, è un investimento per il futuro".