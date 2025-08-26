Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Us Open, Passaro: "Cresciuto con Cobolli, è stato match speciale"

26 Ago 2025 - 14:04

Ci vuole un amico per rendere certe giornate speciali. Anche se l'amico è il tuo avversario e finisce per batterti. Parola di Francesco Passaro che, pur sconfitto al primo turno dello US Open in cinque set da Flavio Cobolli, ha parlato di questo match come di una gran bella esperienza.

"Ci conosciamo da quando siamo piccoli e giocare contro un amico come lui su un campo così è un sogno: mi ricordo quando eravamo qui da junior nel 2019, eravamo rimasti insieme tutto il torneo e avevamo visto la semifinale di Matteo contro Rafa. Giocare contro di lui qui, oggi, è davvero bello. Flavio sta facendo un percorso nettamente migliore del mio per ora, però oggi sono comunque contento del tennis che ho espresso".

 Il forte legame tra i due ha reso la partita "emotivamente complicata per entrambi", ha detto il perugino. Anche la qualità del gioco, dopo un primo set decisamente incoraggiante, è peggiorata alla distanza. "È stata una partita lunga e combattuta. Probabilmente non abbiamo espresso il miglior tennis, ci sono stati molti errori - ha detto - Ho cercato di migliorare qualche aspetto e di essere più aggressivo di lui, a volte ci sono riuscito, a volte no, ma sono soddisfatto di aver provato a comandare gli scambi per tutta la partita. Mi porto via questo di positivo, al di là della sconfitta".

In prospettiva, il livello di gioco espresso da Passaro fin dalle qualificazioni, riconosciuto dallo stesso Cobolli convinto che il perugino meriti una classifica tale da consentirgli di entrare direttamente in main draw negli Slam, conferma i suoi progressi sul duro. "La mia superficie preferita, a livello di risultati, è la terra ma semplicemente perché ci ho giocato molto di più - ha spiegato -. Sul cemento, però, sto esprimendo un buon tennis e dovrò cercare di dare continuità anche a livello ATP. In queste quattro partite ho espresso un buon tennis, ho messo in mostra più armi, sono andato spesso a rete, sono stato più aggressivo e i frutti si sono visti. Se voglio giocare a livello più alto, devo giocare più sul cemento, anche per forza di cose visto che sul circuito è la superficie principale. Quindi programmeremo più settimane sul duro, è un investimento per il futuro".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:27
Alcaraz, nuovo look

Alcaraz, nuovo look

00:46
cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:20
Us Open: Paolini ok

Us Open: Paolini ok

01:28
Sinner a New York

Sinner a New York

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

I più visti di Altri Sport

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

Us Open: Paolini ok

Us Open: Paolini ok

Luca Sinigaglia muore sul Pik Pobeda: era intervenuto per salvare l'alpinista russa Natalia Nagovitsyna

Sinner a New York

Sinner a New York

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:20
Us Open, l'azzurro Bellucci: "Un sogno affrontare Alcaraz"
15:15
Us Open, Bellucci: "Un sogno affrontare Alcaraz"
14:04
Us Open, Passaro: "Cresciuto con Cobolli, è stato match speciale"
13:16
Us Open, Alcaraz e il taglio 'militare': "Tutta colpa di mio fratello"
Chiara Arduino
11:56
Sci: morta per malore la 25enne Chiara Arduino, il cordoglio della Fisi