Us Open, Bellucci: "Un sogno affrontare Alcaraz"

Per il secondo anno consecutivo Bellucci ha superato il primo turno agli US Open, e anche se la partita è terminata con il ritiro del suo avversario (il cinese Shang), le indicazioni raccolte sono numerose e lo aiuteranno per il prosieguo del torneo: "Vincere così non è ciò che un atleta spera su un palcoscenico del genere - dice -; l'approccio alla partita mi aveva un po' deluso ma sono soddisfatto della reazione nel terzo set, un passo avanti rispetto al secondo e anche al primo. Gestire partite come quella di oggi, caratterizzate da una partenza così complicata, mi dà nuovi spunti e sicuramente il mio obiettivo è cambiare questo trend".