Superbike, Bautista passa al team Barni Spark Racing per il 2026

Il Barni Spark Racing Team ha scelto Alvaro Bautista per la stagione 2026 del WorldSBK, che affiancherà il già confermato Yari Montella. Un arrivo importante per la squadra di Calvenzano, che potrà contare sull’esperienza di un pilota dal palmarès straordinario. Questa nuova relazione è come sempre arrivata a compimento grazie al nostro partner Spark Serbia e tutti i nostri sponsor.
Bautista esordisce nel Mondiale 125cc nel 2002, conquistando il titolo nel 2006. Dal 2007 al 2009 corre in 250cc per poi approdare in MotoGP nel 2010, dove colleziona tre podi e una pole position. Nel 2019 il passaggio al WorldSBK, con un impatto immediato: 11 vittorie consecutive nelle prime gare e una stagione da protagonista nella lotta al titolo. Dopo un biennio in Honda, Bautista torna in Ducati nel 2022, ottenendo 16 vittorie e 31 podi su 36 gare, laureandosi campione del mondo. Nel 2023 conferma le ottime prestazioni vincendo 27 gare e conquistando il secondo titolo consecutivo.
Nella stagione in corso, Bautista occupa la quinta posizione in classifica generale, a pochi punti dal terzo posto, con un bottino che conta già 2 secondi posti e 11 terzi posti.
Bautista prende il posto di Danilo Petrucci, passato in Bmw. La sua presenza ha contribuito in modo determinante alla crescita del team Barni Spark Racing, culminata nel 2024 con il ritorno al titolo di miglior team indipendente. Nel corso della sua esperienza, Danilo ha conquistato finora 20 podi, frutto di un percorso di sviluppo continuo, tra cui spicca l’indimenticabile tripletta a Cremona nel 2024. A lui vanno i nostri migliori auguri per un futuro brillante.
"Voglio ringraziare Barni per la fiducia e l’interesse nei miei confronti. Subito dopo l’annuncio che sarei stato libero per la stagione 2026, mi ha contattato senza esitazioni e questo per me significa molto. Sono felice di restare in famiglia Ducati, con cui ho già conquistato successi e credo che insieme a Barni possiamo ottenere grandi risultati. Il team è in costante crescita stagione dopo stagione e questo accordo rappresenta un ulteriore step. Bisognerà impegnarsi dato che lavorerò con persone nuove, ma sono fiducioso perché vedo in Barni grande motivazione e spirito di competizione. Voglio dimostrare che posso ancora vincere. Gli ultimi due anni non sono stati facili a causa del nuovo regolamento, ma ora con la nuova Panigale V4 e il supporto Ducati avremo tutto il necessario per essere competitivi. L’obiettivo è raggiungere il nostro massimo livello e da lì puntare sempre più in alto", ha detto Petrucci.
“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto ad Alvaro nella nostra squadra per la prossima stagione. Per un team privato avere un tre volte campione del mondo è motivo di grande soddisfazione e dimostra la consolidata credibilità e spessore del Team. Ci attendono sfide importanti, ma proprio questo ci spinge a migliorarci costantemente. Alvaro sta dimostrando ancora oggi tutto il suo valore e siamo certi che potrà darci un contributo fondamentale per continuare a crescere. Dobbiamo ricordare che, grazie al supporto di chi crede e investe in noi, come il nostro partner Spark Serbia, i nostri sponsor DTO, Bardahl, Spider, Gommauto Ambrosiana, PSP e Iride, insieme a tutti gli sponsor tecnici, possiamo dimostrare il nostro valore. Un ringraziamento speciale va anche a Ducati, che ci permette di disporre di un pacchetto competitivo", le parole del team principal Marco Barnabò.
