Tuffi, arriva in Italia la World Cup di High Diving

26 Ago 2025 - 16:07

Per la prima volta nella sua storia, l'Italia sarà teatro della World Aquatics High Diving World Cup, e lo farà in uno dei luoghi più spettacolari del Mediterraneo: Porto Flavia, la storica scogliera mineraria sospesa tra cielo e mare, nel cuore della Sardegna sud-occidentale.

Il 30 e 31 agosto 2025, i migliori tuffatori del mondo si sfideranno da 27 metri d'altezza, lanciandosi nel vuoto tra rocce a picco e acque cristalline in una cornice paesaggistica unica.

Sarà un evento straordinario, che unisce sport estremo, bellezza naturale e patrimonio industriale, con una copertura mediatica globale e uno scenario già sold-out per il pubblico via mare.

La tappa italiana è realizzata da Marmeeting, in qualità di host ufficiale sulla base di un hosting agreement con World Aquatics, con il patrocinio di CONI e ASI, e il sostegno del Comune di Iglesias e della Regione Sardegna.

L'appuntamento di Porto Flavia inaugura il ciclo triennale italiano nel circuito internazionale dell'High Diving.

Un'occasione irripetibile per raccontare da vicino una delle tappe più spettacolari del circuito mondiale, dove adrenalina e paesaggio si fondono in un format senza precedenti.

Vi aspettiamo tra le rocce di Porto Flavia — là dove il Mediterraneo incontra il cielo.

