Us Open, l'azzurro Bellucci: "Un sogno affrontare Alcaraz"

Per il secondo anno consecutivo Mattia Bellucci ha superato il primo turno agli US Open, e anche se la partita è terminata con il ritiro del suo avversario (il cinese Shang), le indicazioni raccolte sono numerose e lo aiuteranno per il prosieguo del torneo: "Vincere così non è ciò che un atleta spera su un palcoscenico del genere - dice - l'approccio alla partita mi aveva un po' deluso ma sono soddisfatto della reazione nel terzo set, un passo avanti rispetto al secondo e anche al primo. Gestire partite come quella di oggi, caratterizzate da una partenza così complicata, mi dà nuovi spunti e sicuramente il mio obiettivo è cambiare questo trend".Mattia potrà iniziare a pensare al suo prossimo avversario, Carlos Alcaraz che ha battuto Reilly Opelka: "Alcaraz è sicuramente un bel sogno, magari sul Centrale... Sarà un'esperienza fantastica che mi darà nuovi stimoli di miglioramento soprattutto dal punto di vista tecnico. Ricordo la partita con Norrie sul Campo numero 1 a Wimbledon, lì ero particolarmente teso, se si presentasse l'opportunità di giocare un'altra partita così importante, so già di dover fare qualcosa di diverso".