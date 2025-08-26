Al via la preparazione della Rinascita Volley Lagonegro

Da oggi prende il via la preparazione per il campionato di A2 Credem Banca della Rinascita Volley Lagonegro che ieri si è radunata a Viggiano (Potenza). Dinanzi a un folto numero di tifosi il presidente Nicola Carlomagno ha sottolineato come il club riparta "con entusiasmo, idee chiare e grande senso di responsabilità verso i nostri tifosi e il territorio". "La nuova stagione - ha aggiunto - si costruisce fin da oggi: il lavoro quotidiano, la cura dei dettagli e una forte cultura di squadra saranno i nostri fari". La Rinascita giocherà le sue gare interne a Villa d'Agri in un palazzetto rinnovato e ristrutturato grazie ai finanziamenti che la amministrazione comunale ha ottenuto con il bando 'Top Sport' della Regione Basilicata. Dal punto di vista tecnico il ds Nicola Tortorella ha spiegato che "il roster è stato pensato per coniugare solidità ed energia. Il gruppo è competitivo e capace di crescere settimana dopo settimana. Il raduno è il momento in cui si allineano aspettative, metodi e linguaggi: da qui in avanti contano la qualità del lavoro e la coesione".