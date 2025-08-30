Us Open, bufera Spagna contro Sinner: "Favorito negli orari"

El Mundo Deportivo riporta anche una dichiarazione di Alcaraz: "È solo la seconda partita che ho giocato alle 11 del mattino. La prima era a Roma. Questa è la seconda. Non sono un mattiniero, anche se questa volta mi sono svegliato alle 7 e mi sono riscaldato bene", ha detto dopo l'incontro con Luciano Darderi.