Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Us Open, bufera Spagna contro Sinner: "Favorito negli orari"

30 Ago 2025 - 11:39
© mundodeportivo.com

© mundodeportivo.com

I media spagnoli accusano Jannik Sinner di godere di "favoritismi" da parte degli organizzatori degli Us Open. Secondo El Mundo Deportivo, il campione italiano gioca sempre allo stesso orario avendo così un vantaggio in termini di recupero fisico e organizzazione degli allenamenti.

"L'italiano giocherà oggi contro il mancino canadese Denis Shapovalov, nel secondo turno della pista centrale dell'Arthur Ashe Stadium, intorno alle sette del pomeriggio. Una partita di richiamo, come già era il secondo turno con l'australiano Alexei Popyrin. Strano che nessuno dei due incontri meritasse la condizione di scontro notturno. Per il terzo impegno consecutivo Sinner si libera della sessione serale. Ha avuto la stessa fascia oraria tutti e tre i giorni in cui ha giocato".

Per il quotidiano spagnolo si tratta di "una situazione molto diversa da quella dei suoi principali rivali. Carlos Alcaraz e Novak Djokovic potrebbero sospettare che ci sia un certo trattamento di favore per Jannik Sinner, che non ha dovuto subire le oscillazioni del calendario dello spagnolo e del serbo. Soprattutto lo spagnolo, che ha fatto due notti di fila, per poi passare all'estremo opposto, disputare il primo incontro del centrale, alle 11:30: significa svegliarsi presto, cambiare completamente l'organizzazione, i tempi di preparazione. Al murciano piace giocare nel pomeriggio più che la notte. È anomalo che una stella dello Slam giochi così presto".

El Mundo Deportivo riporta anche una dichiarazione di Alcaraz: "È solo la seconda partita che ho giocato alle 11 del mattino. La prima era a Roma. Questa è la seconda. Non sono un mattiniero, anche se questa volta mi sono svegliato alle 7 e mi sono riscaldato bene", ha detto dopo l'incontro con Luciano Darderi.

sinner
mundo deportivo
us open

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:33
Us Open, tris azzurro

Us Open, tris azzurro

01:47
Italvolley maschile

Italvolley maschile

01:33
Us Open, Paolini ok

Us Open, Paolini ok

07:44
DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

03:54
DICH VOLLEY GIANNELLI 27-08 DICH

Volley, Giannelli: "Ci sono squadre complete, ma vince chi è più bravo"

05:04
DICH VOLLEY DE GIORGI 27-08 DICH

De Giorgi: "Non siamo distanti dalle squadre davanti a noi"

01:27
Alcaraz, nuovo look

Alcaraz, nuovo look

00:46
cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:20
Us Open: Paolini ok

Us Open: Paolini ok

01:28
Sinner a New York

Sinner a New York

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

I più visti di Altri Sport

DICH PILATO FESTA NUOTO

Pilato: "4° posto? Il messaggio è diverso"

DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Sinner a New York

Sinner a New York

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
14:36
Tennis, Djokovic: "In progresso ma gli alti e bassi sono frustranti"
13:52
Atetica, Trofeo Perseo: test mondiale a Rieti per Dosso e Tortu
12:12
Tennis, Shelton si ritira dagli US Open: "Mai provato niente del genere"
11:39
Us Open, bufera Spagna contro Sinner: "Favorito negli orari"
11:13
Us Open: tre over 35 agli ottavi, non accadeva dal 1982