Sci Cdm: Schwarz vince il gigante in Alta Badia. Vinatzer 14°

21 Dic 2025 - 14:43

L'austriaco Marco Schwarz - polivalente di 30 anni, al settimo successo a tre anni dall'ultimo, dopo un brutto incidente a Bormio con conseguente lungo fermo - ha vinto lo slalom gigante di Alta Badia. Sul podio con lui per il Brasile Lucas Pinheiro Braathen e l'altro austriaco Stefan Brennsteiner. Non benissimo gli azzurri in una gara comunque difficile anche per grandi campioni e per molti versi atipica. Il migliore é stato Alex Vinatzer 14/o. Più indietro ancora Tobias Kastlunger 25/o e Filippo Della Vite 27/o. Domani in Alta Badia slalom speciale.

