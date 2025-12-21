Milano Cortina: altri biglietti in vendita da domani

Dalle ore 16 di domani saranno messi a disposizione ulteriori biglietti dei Giochi di Milano Cortina per assistere alle competizioni di hockey su ghiaccio (sia maschile che femminile, a partire da 30 euro), biathlon, sci di fondo, curling e combinata nordica (a partire da 25 euro). Un'occasione unica per vivere da vicino anche lo spettacolo delle Paralimpiadi e per offrire al pubblico un'esperienza che rappresenta al tempo stesso sport, inclusione e passione. I singoli biglietti di Milano Cortina 2026 sono in vendita unicamente sul portale ticketing ufficiale: https://tickets.milanocortina2026.org/ Tutti i biglietti per i Giochi di Milano Cortina 2026 saranno digitali.