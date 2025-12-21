Logo SportMediaset

Milano Cortina: altri biglietti in vendita da domani

21 Dic 2025 - 14:37

Dalle ore 16 di domani saranno messi a disposizione ulteriori biglietti dei Giochi di Milano Cortina per assistere alle competizioni di hockey su ghiaccio (sia maschile che femminile, a partire da 30 euro), biathlon, sci di fondo, curling e combinata nordica (a partire da 25 euro). Un'occasione unica per vivere da vicino anche lo spettacolo delle Paralimpiadi e per offrire al pubblico un'esperienza che rappresenta al tempo stesso sport, inclusione e passione. I singoli biglietti di Milano Cortina 2026 sono in vendita unicamente sul portale ticketing ufficiale: https://tickets.milanocortina2026.org/ Tutti i biglietti per i Giochi di Milano Cortina 2026 saranno digitali. 

15:43
Biathlon, Cdm: Giacomel vince mass start a Le Grand Bornard
15:43
Trofeo Coni Winter, alla Lombardia l'edizione 2025
14:43
Sci Cdm: Schwarz vince il gigante in Alta Badia. Vinatzer 14°
14:37
Milano Cortina: altri biglietti in vendita da domani
13:25
Slittino naturale, Cdm: fratelli Lambacher e Paur/Hofer sul podio a Winterleiten