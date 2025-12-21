Slittino naturale, Cdm: fratelli Lambacher e Paur/Hofer sul podio a Winterleiten

Doppia Italia sul podio del doppio maschile in apertura della seconda giornata di gare a Winterleiten, in Austria, sede del primo duplice atto stagionale di Coppa del Mondo. I padroni di casa Maximilian Pichler e Nico Edlinger si sono confermati sul gradino più alto del podio, ma alle loro spalle brillano i fratelli Matthias e Peter Lambacher ed i più giovani Tobias Paur e Andreas Hofer, secondi e terzi. Per vincere Pichler/Edlinger hanno fissato il cronometro sull'1'05"44, lasciando a 0"86 i fratelli Lambacher con Paur/Tomas a 1"21 per concretizzare il secondo podio del fine settimana. A seguire, staccati di 1"73, ecco i fratelli slovacchi Halcin, con Kwiecinski/Hudy ad offrire alla Polonia la quinta piazza. La tappa di Winterleiten presegue ora con le due sfide singole.