Slittino naturale, Cdm: fratelli Lambacher e Paur/Hofer sul podio a Winterleiten

21 Dic 2025 - 13:25

Doppia Italia sul podio del doppio maschile in apertura della seconda giornata di gare a Winterleiten, in Austria, sede del primo duplice atto stagionale di Coppa del Mondo. I padroni di casa Maximilian Pichler e Nico Edlinger si sono confermati sul gradino più alto del podio, ma alle loro spalle brillano i fratelli Matthias e Peter Lambacher ed i più giovani Tobias Paur e Andreas Hofer, secondi e terzi. Per vincere Pichler/Edlinger hanno fissato il cronometro sull'1'05"44, lasciando a 0"86 i fratelli Lambacher con Paur/Tomas a 1"21 per concretizzare il secondo podio del fine settimana. A seguire, staccati di 1"73, ecco i fratelli slovacchi Halcin, con Kwiecinski/Hudy ad offrire alla Polonia la quinta piazza. La tappa di Winterleiten presegue ora con le due sfide singole.

La crisi di Jacobs

DICH SOFIA GOGGIA FISI DICH

Goggia: "Ieri è stata dura, oggi ho invece sciato bene"

Val d'Isere, libera donne

Val d'Isere, libera donne

DICH SPALLETTI PRE ROMA DICH

Spalletti: "Da Gasperini c'è da imparare, è il Gasp-Brand"

DICH GASPERINI PRE JUVE DICH

Gasperini: "Ho scelto la Roma perché era la sfida più difficile"

DICH FRANZONI DEDICA A MATTEO FRANZOSO DICH

Franzoni in lacrime: "Un podio dedicato a Matteo"

La Boat Race di Roma

La Boat Race di Roma

DICH GOGGIA POST SANKT MORITZ 14/12 DICH

Goggia. "Week-end solido e continuo. Ho margine per crescere".

Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026: ecco i portabandiera

DICH PELLEGRINO PORTABANDIERA DICH

Pellegrino "Orgoglioso e fiero"

DICH BRIGNONE PORTABANDIERA DICH

Brignone "Ce la metterò tutta"

L'anno d'oro del tennis

L'anno d'oro del tennis

Sci, colpaccio Vonn

Sci, colpaccio Vonn

Svelati i portabandiera

Milano-Cortina: c'è Brignone tra i portabandiera

DICH VOLANDRI GRAN GALA 11/12 DICH

Volandri: "Aveva ragione Jannik"

Biathlon, Cdm: Giacomel vince mass start a Le Grand Bornard
Trofeo Coni Winter, alla Lombardia l'edizione 2025
Sci Cdm: Schwarz vince il gigante in Alta Badia. Vinatzer 14°
Milano Cortina: altri biglietti in vendita da domani
Slittino naturale, Cdm: fratelli Lambacher e Paur/Hofer sul podio a Winterleiten