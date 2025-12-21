Logo SportMediaset

Sci alpino, Cdm gigante Badia: tre azzurri nella seconda manche

21 Dic 2025 - 11:42

Sono tre gli azzurri qualificati tra i trenta ammessi alla seconda manche del gigante di Alta Badia. Sono Alex Vinatzer (18/o), Filippo Della Vite (28/o) e Tobias Kastlunger (30/o con il pettorale 57).

Altri Sport ora per ora
12:24
Sci alpino, Cdm gigante Badia: in testa Schwarz e azzurro Vinatzer 15°
11:42
Sci alpino, Cdm gigante Badia: tre azzurri nella seconda manche
11:17
Nba: a Denver Durant sposta gli equilibri a favore di Houston
10:17
Pallavolo: Perugia batte Volei Renata e va in finale al Mondiale per club
23:37
Bob, Cdm: tripletta tedesca nel 2 a Sigulda, Baumgartner/Mircea ottavi