Sci alpino, Cdm gigante Badia: tre azzurri nella seconda manche
21 Dic 2025 - 11:42
Sono tre gli azzurri qualificati tra i trenta ammessi alla seconda manche del gigante di Alta Badia. Sono Alex Vinatzer (18/o), Filippo Della Vite (28/o) e Tobias Kastlunger (30/o con il pettorale 57).
