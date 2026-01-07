Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Unterholzner sempre nella Top 10 alla Dakar Classic. Fellin e Delladio recuperano

07 Gen 2026 - 17:09

Josef Unterholzner e Franco Gaioni continuano a essere al comando della sfida tra gli imprenditori regionali impegnati in Arabia Saudita nella Dakar Classic. Malgrado una foratura, l'equipaggio regionale (Unterholzner è di Lana, Gaioni di Bolzano) ha limitato i danni nella terza tappa, chiudendo al 18/o posto la frazione vinta dai polacchi Bialkowski, Baskiewicz e Grodzki del Kamena Classic con un autocarro Daf. Con i nuovi 173 punti accumulati sono scivolati dal quarto al decimo posto della generale guidata dai francesi Gublin e Sousa ai quali rendono 91 lunghezze. Il presidente di Confindustria di Trento Lorenzo Delladio con Franco Guerini è arrivato 59/o (735 punti), mentre Paolo Fellin e Werner Gramm 44/i con 399 punti, di cui 50 di penalità. Nella graduatoria assoluta Fellin e Gramm hanno guadagnato 10 posizioni e prima della partenza di mercoledì occupavano la 69/a piazza. Delladio e Guerrini hanno recuperato altri 4 posti: sono 73/i.

Ultimi video

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

01:22
Dakar, vince la Honda

Dakar, vince la Honda

01:35
Emozione olimpica

Emozione olimpica: -31 al via

01:47
Superlega, vola Perugia

Superlega, vola Perugia

00:35
MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

01:25
DICH PELLEGRINO 04/1 DICH

Pellegrino: "Dispiace, la terza volta che arrivo quarto. Ma siamo sempre sul pezzo"

01:19
MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

00:33
DICH DELLA MEA 3/1 DICH

Della Mea: "Giornata positiva, anche se nella seconda manche potevo fare meglio"

00:28
DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

01:18
2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

01:29
L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

03:39
L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

01:30
Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

I più visti di Altri Sport

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Dakar, vince la Honda

Dakar, vince la Honda

Il Giro è di Simon Yates

Il Giro è di Simon Yates

MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:10
F1, Audi 'primo avvio' della monoposto 2026. Binotto: "Momento speciale"
18:13
Scherma: da spada a fioretto, 72 azzurri in pedana per la coppa del mondo
18:01
Milano Cortina, presidente IIHF: "Ritardi Arena Santa Giulia? Siamo fiduciosi"
17:09
Unterholzner sempre nella Top 10 alla Dakar Classic. Fellin e Delladio recuperano
16:07
A Matera sospese le attività al PalaSassi fino al 9 novembre