Unterholzner sempre nella Top 10 alla Dakar Classic. Fellin e Delladio recuperano

Josef Unterholzner e Franco Gaioni continuano a essere al comando della sfida tra gli imprenditori regionali impegnati in Arabia Saudita nella Dakar Classic. Malgrado una foratura, l'equipaggio regionale (Unterholzner è di Lana, Gaioni di Bolzano) ha limitato i danni nella terza tappa, chiudendo al 18/o posto la frazione vinta dai polacchi Bialkowski, Baskiewicz e Grodzki del Kamena Classic con un autocarro Daf. Con i nuovi 173 punti accumulati sono scivolati dal quarto al decimo posto della generale guidata dai francesi Gublin e Sousa ai quali rendono 91 lunghezze. Il presidente di Confindustria di Trento Lorenzo Delladio con Franco Guerini è arrivato 59/o (735 punti), mentre Paolo Fellin e Werner Gramm 44/i con 399 punti, di cui 50 di penalità. Nella graduatoria assoluta Fellin e Gramm hanno guadagnato 10 posizioni e prima della partenza di mercoledì occupavano la 69/a piazza. Delladio e Guerrini hanno recuperato altri 4 posti: sono 73/i.