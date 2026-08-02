Tuffi,  Red Bull Cliff Diving World Series 2026: la corsa al titolo passa da Mostar verso Polignano

Sotto l’arco dello Stari Most, con il fiume Neretva a trasformare Mostar in una delle arene più intense del calendario, la Red Bull Cliff Diving World Series 2026 ha vissuto una delle tappe più decisive della stagione. Nella decima edizione della competizione in Bosnia-Erzegovina, Rhiannan Iffland ha conquistato la vittoria femminile e ha chiuso con una tappa d’anticipo la corsa al titolo, assicurandosi il 10° King Kahekili Trophy consecutivo della sua carriera.
L’australiana ha confermato ancora una volta il suo dominio nella disciplina, imponendosi con 363.20 punti davanti alla canadese Molly Carlson, seconda con 361.60, e all’australiana Xantheia Pennisi, terza con 345.80. Dopo aver ripreso la leadership nella seconda giornata di gara, Iffland ha gestito la pressione del round finale con la lucidità delle grandi campionesse, trasformando Mostar nel luogo della sua ennesima impresa sportiva.
Alle sue spalle, Molly Carlson ha dato vita a un testa a testa serrato fino all’ultimo tuffo, confermandosi tra le protagoniste più solide della stagione. Il podio di Xantheia Pennisi completa una gara femminile rimasta aperta fino al round conclusivo, in una venue che continua a mettere alla prova tecnica, controllo mentale e capacità di adattamento.
Nella gara maschile, la finale si è decisa per appena un decimo di punto. Constantin Popovici ha conquistato la vittoria con 414.90 punti, precedendo Aidan Heslop, secondo con 414.80, e James Lichtenstein, terzo con 411.10. Per il rumeno, già vincitore a Copenhagen, si tratta di un nuovo successo fondamentale nella rincorsa al titolo, arrivato al termine di una delle finali più equilibrate della stagione.
Heslop, in gara come wildcard nel 2026, resta comunque leader della classifica generale maschile con 68 punti. Alle sue spalle Lichtenstein sale a 57, mentre Popovici si porta a 55, riaprendo completamente la corsa al titolo prima dell’ultimo appuntamento stagionale.
Dopo Mostar, la Red Bull Cliff Diving World Series farà rotta sull’Italia. Dal 25 al 27 settembre, Polignano a Mare ospiterà la tappa conclusiva della stagione 2026, in una delle venue più iconiche del circuito. Dalle scogliere a picco sull’Adriatico, con le piattaforme integrate nel paesaggio urbano e il pubblico raccolto tra balconi, terrazze, spiagge e barche, la località pugliese sarà il palcoscenico in cui si deciderà il titolo maschile.
Con il titolo femminile già assegnato a Iffland, l’attenzione si sposta ora sulla battaglia degli uomini: Heslop, Lichtenstein e Popovici arriveranno a Polignano con il King Kahekili Trophy ancora in gioco e un solo ultimo tuffo di stagione davanti. Dopo Bali, St. Petersburg, Copenhagen e Mostar, la World Series si prepara così a chiudere il suo percorso 2026 in Italia, dove ogni punto potrà fare la differenza.
Risultati femminili – Mostar
1. Polignano Iffland, AUS – 363.20 punti
2. Molly Carlson, CAN – 361.60
3. Xantheia Pennisi, AUS – 345.80
Risultati maschili – Mostar
1. Constantin Popovici, ROU – 414.90 punti
2. Aidan Heslop, GBR – 414.80
3. James Lichtenstein, USA – 411.10
Classifica generale femminile dopo 4 tappe
1. Rhiannan Iffland, AUS – 77 punti
2. Molly Carlson, CAN – 50
3. Simone Leathead, CAN – 44
Classifica generale maschile dopo 4 tappe
1. Aidan Heslop, GBR – 68 punti
2. James Lichtenstein, USA – 57
3. Constantin Popovici, ROU – 55
Red Bull Cliff Diving World Series 2026 – calendario
Bali, Indonesia – 20-23 maggio
St. Petersburg, USA – 5-6 giugno
Copenhagen, Danimarca – 27 giugno
Mostar, Bosnia-Erzegovina – 31 luglio-1 agosto
Polignano a Mare, Italia – 25-27 settembre