Tuffi,  Red Bull Cliff Diving World Series 2026: la corsa al titolo passa da Mostar verso Polignano

Sotto l’arco dello Stari Most, con il fiume Neretva a trasformare Mostar in una delle arene più intense del calendario, la Red Bull Cliff Diving World Series 2026 ha vissuto una delle tappe più decisive della stagione. Nella decima edizione della competizione in Bosnia-Erzegovina, Rhiannan Iffland ha conquistato la vittoria femminile e ha chiuso con una tappa d’anticipo la corsa al titolo, assicurandosi il 10° King Kahekili Trophy consecutivo della sua carriera.