Nuoto: Europei artistico, Italia chiude in top3 preliminari team free

Nei preliminari del team free degli Europei di nuoto artistico, in svolgimento a Parigi, La squadra italiana è riuscita brillantemente a qualificarsi alla finale in programma domani alle 16. Nello specifico, le azzurre Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Giulia Vernice hanno messo a segno un totale di 235.7041 punti, di cui 116.4791 di elementi e 119.2250 di impressione artistica, chiudendo al terzo posto, in lotta dunque per il podio.