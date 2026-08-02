Tennis, Atp Montreal: debutto di Berrettini contro Navone

Nella serata italiana Matteo Berrettini debutta nell'"Omnium Banque National", sesto ATP Masters 1000 stagionale (montepremi 9.415.724), che si sta disputando sul cemento dell'IGA Stadium" di Montreal, in Canada. Il 30enne romano, n.41 ATP, trova dall'altra parte della rete l'argentino Mariano Navone, n.44 del ranking. L'azzurro si è imposto in tutti e tre i precedenti confronti con il 25enne di 9 de julio, il più recente negli ottavi del Challenger di Cagliari a maggio. Questa sarà la loro prima sfida sul cemento. Il vincitore affronterebbe al secondo turno il monegasco Valentin Vacherot, n.18 del ranking e 14 del seeding. Berrettini non giocava il Masters 1000 canadese dal 2023, quando aveva vinto la sua prima, e finora unica, partita prima di cedere contro Jannik Sinner al secondo turno. Era stato sconfitto all'esordio nel 2022, nella sua unica altra partecipazione (1-2). In questo 2026, Matteo si è spinto fino ai quarti del Roland Garros, come non gli succedeva in uno Slam dallo US Open 2022. Nei Masters 1000 il suo miglior risultato è il terzo turno, raggiunto a Miami e Monte-Carlo.