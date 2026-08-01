aveva 43 anni

L'alpinista dei record Nirmal Purja è morto in seguito a una valanga in Pakistan

Il celebre alpinista Nirmal Purja è morto a 43 anni a causa di una valanga sul Broad Peak in Himalaya. Il cordoglio della Fondazione Nimsdai.

01 Ago 2026 - 15:53
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Nirmal Purja © afp

Nirmal Purja © afp

Il celebre alpinista nepalese Nirmal Purja, che negli anni ha fatto la storia scalando alcune delle vette più alte del mondo, è stato dichiarato morto in seguito a una valanga sul Broad Peak, che ha travolto una spedizione sull'Himalaya all'inizio di questa settimana.

Purja "ha tragicamente perso la vita" a seguito della frana, secondo un post pubblicato sabato sui social media dalla Fondazione Nimsdai, da lui fondata nel 2022. Aveva 43 anni.

"Oggi piangiamo non solo Nims, ma ogni vita persa in questa tragedia, compresi i suoi fidati compagni di scalata e le sue guide", si legge nel post su Instagram. "La sua eredità continuerà a vivere nelle innumerevoli vite che ha cambiato e nelle persone che ha ispirato a scalare le proprie montagne", aggiunge il post. 

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