Nuoto: Dressel trionfa ai campionati Usa e regala l'oro a suoi fan venuti dall'Europa

Il nove volte campione olimpico Caeleb Dressel non ha perso lo smalto nonostante i 30 anni e la pausa che si è preso dopo i Giochi di Parigi. Il nuotatore Usa ha fatto faville ai campionati nazionali in California e, dopo essersi preso il titolo nei 100sl, la scorsa notte ha fatto il bis nei 50sl, realizzando il suo miglior tempo degli ultimi quattro anni, ma si è fatto anche notare per un bel gesto. Sceso dal podio, Dressel ha regalato la sua medaglia e la cuffia da nuoto a una famiglia che era arrivata dalla Svizzera per vederlo gareggiare. "I miei figli sono ancora sotto shock. Che ricordo e che esperienza assolutamente incredibili per loro - ha scritto sui social l'elvetico -. Grazie per questo evento straordinario e grazie a Caeleb per questo regalo incredibilmente generoso".