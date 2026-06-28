Tuffi, Red Bull Cliff Diving: Iffland fa la storia a Copenhagen, rotta verso Polignano

Iffland ha chiuso la gara femminile con 361.55 punti, imponendosi davanti alla canadese Simone Leathead, seconda con 356.05, e alla statunitense Lisa Faulkner, terza con 353.90. Una vittoria costruita con la consueta capacità di gestione della pressione, ma conquistata in un contesto sempre più competitivo: Leathead ha tenuto il passo della campionessa fino all’ultimo round, confermando il suo miglior avvio di stagione nella World Series.



Tra gli uomini, Copenhagen ha riportato in alto Constantin Popovici. Il rumeno ha conquistato la prima vittoria stagionale con 420.80 punti, tornando a imporsi nella capitale danese, dove aveva già vinto nel 2022. Alle sue spalle Aidan Heslop, secondo con 416.65 punti, e Catalin Preda, terzo con 390.80. Per Popovici, il successo in Danimarca rappresenta un passaggio importante nella corsa al King Kahekili Trophy, rilanciandolo nella classifica generale dopo le prime tre tappe della stagione.



Nella gara maschile, il podio si è definito solo nell’ultimo round, al termine di una sfida rimasta aperta tra Heslop, Popovici, Preda e Lichtenstein. Heslop, leader della classifica generale e vincitore a Bali, ha provato a cambiare passo con un tuffo ad alto coefficiente di difficoltà, ma Popovici ha risposto con una prova di grande controllo, chiudendo davanti a tutti in una delle venue a cui è più legato. Per Preda, il terzo posto è arrivato insieme al bonus point per il miglior tuffo del weekend, confermando la solidità del blocco rumeno nella competizione maschile.



Dopo tre tappe su sei, Rhiannan Iffland guida la classifica femminile con 57 punti, davanti a Simone Leathead con 37 e Molly Carlson con 33, a pari punti con Lisa Faulkner. Tra gli uomini, Aidan Heslop resta leader con 52 punti, seguito da James Lichtenstein a 44 e Constantin Popovici a 35.



Il circuito si prepara ora a cambiare scenario, lasciando il profilo contemporaneo di Copenhagen per tornare alla storia di Mostar e del suo Stari Most, quarta tappa della stagione in programma dal 31 luglio al 1° agosto. Sarà il secondo appuntamento europeo dell’anno, prima dell’arrivo in Italia.



Dal 25 al 27 settembre, infatti, la Red Bull Cliff Diving World Series farà tappa a Polignano a Mare, una delle location simbolo del calendario internazionale. Le scogliere di calcare affacciate sull’Adriatico, i take-off point integrati nelle abitazioni private e il pubblico raccolto tra balconi, terrazze, barche e spiagge rendono la tappa pugliese uno degli appuntamenti più iconici della stagione.



Polignano rappresenterà il quinto stop del calendario 2026 e la penultima occasione per gli atleti di raccogliere punti preziosi prima del finale di stagione. In una World Series che dopo tre tappe ha già visto vittorie, rimonte e nuovi equilibri, l’appuntamento italiano si prepara ancora una volta a diventare uno snodo decisivo nella corsa al King Kahekili Trophy.