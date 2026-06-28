Moto3: ad Assen vince ancora Quiles, Bertelle unico italiano a punti

Maximo Quiles ha vinto la gara della Moto3 in Olanda e ha allungato ancora in classifica generale. Ad Assen lo spagnolo ha preceduto il connazionale David Almansa, mentre l'argentino Marco Morelli è salito sul terzo gradino del podio dopo aver vinto la volata con Valentin Perrone. Per Quiles si tratta della sesta vittoria stagionale su dieci GP disputati. Ritirato il primo degli inseguitori, Alvaro Carpe, protagonista di una caduta per fortuna senza conseguenze. Adesso il capoclassifica ha 211 punti, record dopo sole dieci prove, con un vantaggio di 90 sul secondo.