MotoGp: Gp Olanda, Bezzecchi davanti a tutti nel warm up

Marco Bezzecchi ha fatto segnare il miglior tempo nel warm up del Gp d'Olanda, valido per il Mondiale della MotoGp. Il pilota dell'Aprilia, leader del Mondiale, ha fermato il cronometro sull' 1'31"955 appena due millesimi in meno del giapponese Ai Ogura con l'Aprilia del team Trackhouse. Terzo tempo per la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia, davanti alla KTM di Pedro Acosta e alle altre due Ducati dei fratelli Marquez, con Alex davanti a Marc. Segue Fabio Di Giannantonio sulla Ducati del Team VR46. Ottavo tempo per Raúl Fernández su Aprilia Trackhouse, vincitore ieri della gara sprint, e undicesimo Jorge Martin sull'altra Aprilia. Alle 14 è in programma la gara.