Wimbledon: ritorno Serena Williams martedì sul Campo Centrale

Dove altro avrebbe potuto giocare? Wimbledon ha confermato che il primo match di Serena Williams nel torneo del Grande Slam sull'erba dal 2022 si svolgerà sul Campo Centrale martedì sera. La Williams, 44 anni, sette volte campionessa di Wimbledon al suo ritorno in campo, affronterà la ventenne australiana Maya Joint. La campionessa in carica Iga Swiatek aprirà le danze sul Campo Centrale martedì (ore 13.30 locali), come da tradizione, contro Taylor Townsend. Seguirà la sfida tra Taylor Fritz e l'idolo di casa Jack Draper. E poi Williams-Joint.