Moto2: Alonso vince la battaglia di Assen, Vietti a terra nei primi giri

Grande battaglia per la vittoria nel GP d'Olanda della Moto2. Ad Assen il duello tra Manuel Gonzalez, David Alonso e Senna Agius ha premiato il colombiano grazie a uno strepitoso sorpasso all'ultima variante, con sgomitate reciproche. Al secondo posto ha chiuso lo spagnolo capofila e al terzo l'australiano, protagonista di una grande rimonta nel finale. Gonzalez si consola comunque con un piazzamento, che gli permette di mettere qualche altro punticino tra sé e Izan Guevara, quarto al traguardo.