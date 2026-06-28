Moto2: Alonso vince la battaglia di Assen, Vietti a terra nei primi giri

28 Giu 2026 - 13:02
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Grande battaglia per la vittoria nel GP d'Olanda della Moto2. Ad Assen il duello tra Manuel Gonzalez, David Alonso e Senna Agius ha premiato il colombiano grazie a uno strepitoso sorpasso all'ultima variante, con sgomitate reciproche. Al secondo posto ha chiuso lo spagnolo capofila e al terzo l'australiano, protagonista di una grande rimonta nel finale. Gonzalez si consola comunque con un piazzamento, che gli permette di mettere qualche altro punticino tra sé e Izan Guevara, quarto al traguardo.

Solo le briciole per gli italiani. Celestino Vietti è finito a terra nel corso del terzo giro e sorpassarto in classifica proprio da Agius e Alonso, mentre il migliore al traguardo è stato Tony Arbolino, 12°, appena davanti a con Luca Lunetta, 13°.

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