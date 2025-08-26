Basket, Trento in ritiro in val di Non: sabato test contro Cremona

Per il quarto anno consecutivo domani Dolomiti Energia Trentino inizierà il training camp a Cles, in val di Non. Primo test ufficiale sabato contro Vanoli Cremona. I bianconeri si alleneranno a porte aperte al palazzetto dello sport di Cles. Per il ritiro sarà assente soltanto Khalif Battle, mentre hanno raggiunto il gruppo Selom Mawugbe, arrivato a Trento domenica sera, e Jordan Bayehe, che dopo la conclusione dell'AfroBasket arriverà in città nelle prossime ore. La guardia americana sta completando le ultime pratiche burocratiche e raggiungerà Trento nei prossimi giorni.