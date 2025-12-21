Trofeo Coni Winter, alla Lombardia l'edizione 2025

È la Lombardia la vincitrice del Trofeo Coni Winter 2025, diventando così la prima a realizzare la doppietta nella stessa stagione dopo aver vinto anche l'edizione estiva. Al secondo posto l'Alto Adige (che, a parità di punti, manca il successo avendo appena un secondo posto in meno dei rivali), terzo il Piemonte. Una manifestazione che ha visto i ragazzi affrontarsi in cinque discipline della federazione italiana sport invernali (sci alpino, snowboard, sci alpinismo, biathlon e sci di fondo), quattro della federazione italiana sport del ghiaccio (short track, pattinaggio di figura, curling e hockey su ghiaccio) ed una della federazione italiana triathlon (winter triathlon) sulla neve e sul ghiaccio di Pila, Cogne, Courmayeur, Aosta e Torino. Ospite della cerimonia Federico Pellegrino, uno dei portabandiera dell'Italia Team ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: "Sarà un onore ricevere il tricolore dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Fare il portabandiera a Milano Cortina sarà la perfetta chiusura del cerchio della mia carriera. Un consiglio ai giovani atleti del Trofeo Coni Winter? Alla vostra età non ho avuto la fortuna di partecipare a un evento come questo, una bellissima esperienza. Dobbiamo sentirci fieri di far parte del mondo dello sport, che è una famiglia inclusiva, aperta a tutti", le sue parole. Insieme al Trofeo Coni Winter 2025 si sono svolti i Giochi Coni Fair Play (attività sportive multidisciplinari basate sui valori olimpici in cui applicare l'integrazione, la leadership e il rispetto delle regole in un contesto basato sul divertimento) e il TEM, il Test di Efficienza Motoria, un percorso composto da quattro andature e quattro stazioni creato per valutare, in forma ludica, una serie di capacità e abilità motorie tramite un circuito multidisciplinare di due minuti.