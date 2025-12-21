Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Trofeo Coni Winter, alla Lombardia l'edizione 2025

21 Dic 2025 - 15:43

È la Lombardia la vincitrice del Trofeo Coni Winter 2025, diventando così la prima a realizzare la doppietta nella stessa stagione dopo aver vinto anche l'edizione estiva. Al secondo posto l'Alto Adige (che, a parità di punti, manca il successo avendo appena un secondo posto in meno dei rivali), terzo il Piemonte. Una manifestazione che ha visto i ragazzi affrontarsi in cinque discipline della federazione italiana sport invernali (sci alpino, snowboard, sci alpinismo, biathlon e sci di fondo), quattro della federazione italiana sport del ghiaccio (short track, pattinaggio di figura, curling e hockey su ghiaccio) ed una della federazione italiana triathlon (winter triathlon) sulla neve e sul ghiaccio di Pila, Cogne, Courmayeur, Aosta e Torino. Ospite della cerimonia Federico Pellegrino, uno dei portabandiera dell'Italia Team ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: "Sarà un onore ricevere il tricolore dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Fare il portabandiera a Milano Cortina sarà la perfetta chiusura del cerchio della mia carriera. Un consiglio ai giovani atleti del Trofeo Coni Winter? Alla vostra età non ho avuto la fortuna di partecipare a un evento come questo, una bellissima esperienza. Dobbiamo sentirci fieri di far parte del mondo dello sport, che è una famiglia inclusiva, aperta a tutti", le sue parole. Insieme al Trofeo Coni Winter 2025 si sono svolti i Giochi Coni Fair Play (attività sportive multidisciplinari basate sui valori olimpici in cui applicare l'integrazione, la leadership e il rispetto delle regole in un contesto basato sul divertimento) e il TEM, il Test di Efficienza Motoria, un percorso composto da quattro andature e quattro stazioni creato per valutare, in forma ludica, una serie di capacità e abilità motorie tramite un circuito multidisciplinare di due minuti.

Ultimi video

02:02
La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

01:04
DICH SOFIA GOGGIA FISI DICH

Goggia: "Ieri è stata dura, oggi ho invece sciato bene"

00:59
Val d'Isere, libera donne

Val d'Isere, libera donne

05:27
DICH SPALLETTI PRE ROMA DICH

Spalletti: "Da Gasperini c'è da imparare, è il Gasp-Brand"

03:14
DICH GASPERINI PRE JUVE DICH

Gasperini: "Ho scelto la Roma perché era la sfida più difficile"

00:47
DICH FRANZONI DEDICA A MATTEO FRANZOSO DICH

Franzoni in lacrime: "Un podio dedicato a Matteo"

01:25
La Boat Race di Roma

La Boat Race di Roma

01:10
DICH GOGGIA POST SANKT MORITZ 14/12 DICH

Goggia. "Week-end solido e continuo. Ho margine per crescere".

01:30
Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026: ecco i portabandiera

02:32
DICH PELLEGRINO PORTABANDIERA DICH

Pellegrino "Orgoglioso e fiero"

01:32
DICH BRIGNONE PORTABANDIERA DICH

Brignone "Ce la metterò tutta"

02:09
L'anno d'oro del tennis

L'anno d'oro del tennis

01:20
Sci, colpaccio Vonn

Sci, colpaccio Vonn

01:22
Svelati i portabandiera

Milano-Cortina: c'è Brignone tra i portabandiera

03:08
DICH VOLANDRI GRAN GALA 11/12 DICH

Volandri: "Aveva ragione Jannik"

02:02
La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

I più visti di Altri Sport

DICH SPALLETTI PRE ROMA DICH

Spalletti: "Da Gasperini c'è da imparare, è il Gasp-Brand"

DICH GASPERINI PRE JUVE DICH

Gasperini: "Ho scelto la Roma perché era la sfida più difficile"

DICH SOFIA GOGGIA FISI DICH

Goggia: "Ieri è stata dura, oggi ho invece sciato bene"

Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026: ecco i portabandiera

DICH FRANZONI DEDICA A MATTEO FRANZOSO DICH

Franzoni in lacrime: "Un podio dedicato a Matteo"

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:25
Coppie dello stesso sesso nel pattinaggio, Gran Bretagna dice sì
17:36
La mostra "Black cats & chequered flags" arriva al Museo Ferrari di Maranello
16:32
Pattinaggio, Assoluti figura: titoli a Grassl, Gutmann, Conti/Macii e Guignard/Fabbri
15:43
Biathlon, Cdm: Giacomel vince mass start a Le Grand Bornard
15:43
Trofeo Coni Winter, alla Lombardia l'edizione 2025