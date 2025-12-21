Logo SportMediaset

Biathlon, Cdm: Giacomel vince mass start a Le Grand Bornard

21 Dic 2025 - 15:43
© Getty Images

© Getty Images

Tommaso Giacomel si prende il successo nella mass start di Le Grand Bornard valida per la Coppa del Mondo di biathlon e lo fa alla grande, lanciando la fuga solitaria nel penultimo giro per poi infilare una raffica nel poligono finale e godersi la tornata conclusiva in perfetta solitudine. E' il terzo successo personale del venticinquenne trentino, il secondo della stagione dopo la sprint di Hochfilzen: il finanziere del Primiero chiude nel migliore dei modi un 2025 che l'ha letteralmente esaltato, permettendogli di compiere un salto di qualità che l'ha condotto tra i principali protagonisti del biathlon mondiale. 

Giacomel incappa in un errore nel poligono d'apertura, a terra: sarà l'unico per l'intera gara, perchè la risalita dell'azzurro sarà costante, tanto da permettergli di tornare a contatto coi migliori alla terza sessione di tiro. In piedi il ritmo di Giacomel è insostenibile, e Tommaso esce davanti a tutti dal poligono per poi lanciare la fuga e lasciare sul posto il padrone di casa Eric Perrot ed il tedesco Julius Strelow. L'ultimo poligono è da antologia, il giro finale permette di completare il trionfo con tanto di tricolore sul rettilineo d'arrivo: 33'35"1 il tempo di Giacomel (1-0-0-0) che si lascia alle spalle un Perrot senza errori (+18"1) mentre Svetle Christiansen (1-1-0-0) stampa in volata Strelow (zero errori) per il terzo posto; quinto è il leader della classifica generale Johan Olav Botn (1-1-0-0), seguito da Johannes Dale (1-0-1-0) e Campbell Wright (0-2-0-0).

Lukas Hofer è quindi 24esimo con tre errori al tiro (1-0-1-1) con un gap di 1'59"6 dal compagno di squadra. Non poteva chiudersi meglio la tappa francese per un Giacomel che era stato costretto ad inseguire dopo la sprint di venerdì: il terzo successo nell'anno solare lo riporta al terzo posto della classifica generale con 431 punti, preceduto da Botn (560) e Perrot (431). Si ripartirà così, l'8 gennaio a Oberhof, nella prossima tappa di Coppa del Mondo.

