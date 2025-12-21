Biathlon, Cdm: Giacomel vince mass start a Le Grand Bornard

Giacomel incappa in un errore nel poligono d'apertura, a terra: sarà l'unico per l'intera gara, perchè la risalita dell'azzurro sarà costante, tanto da permettergli di tornare a contatto coi migliori alla terza sessione di tiro. In piedi il ritmo di Giacomel è insostenibile, e Tommaso esce davanti a tutti dal poligono per poi lanciare la fuga e lasciare sul posto il padrone di casa Eric Perrot ed il tedesco Julius Strelow. L'ultimo poligono è da antologia, il giro finale permette di completare il trionfo con tanto di tricolore sul rettilineo d'arrivo: 33'35"1 il tempo di Giacomel (1-0-0-0) che si lascia alle spalle un Perrot senza errori (+18"1) mentre Svetle Christiansen (1-1-0-0) stampa in volata Strelow (zero errori) per il terzo posto; quinto è il leader della classifica generale Johan Olav Botn (1-1-0-0), seguito da Johannes Dale (1-0-1-0) e Campbell Wright (0-2-0-0).