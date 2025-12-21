Logo SportMediaset

Pattinaggio, Assoluti figura: titoli a Grassl, Gutmann, Conti/Macii e Guignard/Fabbri

21 Dic 2025 - 16:32

All'IceLab di Bergamo si è completata l'edizione 2026 dei Campionati Italiani Assoluti di pattinaggio di figura, svoltisi tra mercoledì 17 e sabato 20 dicembre. In campo maschile, ha primeggiato Daniel Grassl (Fiamme Oro), conquistando il sesto titolo italiano della carriera. Secondo posto per Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre), mentre la terza posizione è andata a Corey Circelli (Icelab). La competizione femminile ha visto emergere Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro), fregiatasi del quarto titolo nazionale della carriera. Piazza d'onore per Sarina Joos (Iceclub Torino), con il gradino più basso del podio occupato da Ginevra Lavinia Negrello (Varese Ghiaccio). Il successo delle coppie di artistico è stato appannaggio di Sara Conti/Niccolò Macii (Fiamme Oro), che hanno conseguito il loro terzo titolo nazionale. Ad accompagnarli sul podio, Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini (Fiamme Azzurre), secondi, e Irma Caldara/Riccardo Maglio (Cus Torino), terzi. Nella danza, l'affermazione è andata a Charléne Guignard/Marco Fabbri (Fiamme Azzurre), vincitori del Campionato Italiano per l'ottava volta consecutiva. Secondo posto per Victoria Manni/Carlo Röthlisberger (Icelab), mentre sul terzo gradino del podio sono saliti Noemi Maria Tali/Noah Lafornara (Icelab). Per quanto riguarda la categoria junior, i nuovi Campioni d'Italia sono Matteo Marchioni (Val di Fassa Artistico Ghiaccio), Beatrice Soldati (Icelab), la coppia d'artistico Irina Napolitano/Edoardo Comi (Icelab) e la coppia di danza Arianna Soldati/Nicholas Tagliabue (Icelab). 

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

