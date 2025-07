Triathlon, Europei: oro dell'Italia nella staffetta mista

L'Italia del triathlon conquista la medaglia d'oro agli Europei in svolgimento a Melilla, in spagna. Bianca Seregni, Euan De Nigro, Carlotta Missaglia ed Alessio Crociani hanno raggiunto il podio più alto nella staffetta mista élite riscattando così il 15° posto raccolto domenica scorsa ai Mondiali. Con il tempo di 1h34"06 l'Italia ha preceduto di 4" l'Olanda e di 7" l'Ungheria. Ieri nelle prove individuali, su distanza sprint, Crociani aveva centrato l'oro, Seregni l'argento e De Nigro il bronzo tra gli Under 23.