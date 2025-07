Ciclismo: il belga Widar vince Giro Valle d'Aosta, dedica a Privitera

Jarno Widar, 19enne ciclista belga della Lotto Development, prossimo al professionismo, vince a Breuil-Cervinia il 61/o Giro della Valle d'Aosta e dedica il suo successo all'amico e coetaneo Samuele Privitera, morto mercoledì scorso in un incidente di gara avvenuto a Pontey, dopo essere stato sbalzato contro una ringhiera. Per Widar è la seconda vittoria consecutiva del 'Petit Tour', come viene soprannominata la gara valdostana under 23. Già vincitore della terza e della quarta tappa e saldamente al comando della classifica generale, il talentino si è preso anche la quinta e ultima frazione della corsa italiana, regolando allo sprint sul traguardo ai piedi del Cervino gli unici due corridori capaci di resistergli: Jakob Omrzel (Bahrain Victorious Development Team) e Liam O'Brien (Lidl-Trek Future Racing), rispettivamente secondo e terzo. Quarto posto di giornata per il primo degli italiani, Matteo Scalco (VF Group Bardiani-CSF Faizanè), giunto all'arrivo con un ritardo di 48″. Widar conquista la classifica finale con un margine di 3'50" sull'ecuadoriano Mateo Pablo Ramírez (UAE Team Emirates Gen Z) e 4'33" sul francese Jean-Loup Fayolle (Arkéa-B&B Hôtels Continentale), mentre Scalco chiude quinto a 5'01" dal vincitore, unico azzurro nella top-10. Primma del grande salto Pro, la promessa belga è attesa dal 23 al 29 agosto prossimi al Tour de l'Avenir, il Tour de France under 23, che il 29 agosto prevede uno sconfinamento proprio in Valle d'Aosta, dal colle del Piccolo San Bernardo. Per volontà delle squadre tutti i premi del 61° Giro Ciclisticodella Valle d'Aosta - Mont Blanc saranno devoluti alla famiglia del ciclista Privitera.