Nuoto, Mondiale artistico: Piccoli va in finale nel solo

Ai Mondiali di artistico di Singapore, Enrica Piccoli, all'esordio iridato conquista la finale nel solo dopo otto anni di successi con team e acro. Alla fine del preliminare è sesta con 225.7726 punti (125.0726 con i sei ibridi e 100.7000 per l'impressione artistica), sei punti avanti alla canadese Audrey Lamothe (11 medaglie nelle world series 2022) e a quattro punti dall'austriaca campionessa europea del tecnico Vasiliki Alexandri e dalla tedesca campionessa europea del free in Portogallo Klara Bleyer. La finale è in programma martedì 22 luglio alle 4 italiane. "In acqua ero molto pensierosa - spiega - perciò, adesso che ho fatto questa eliminatoria, spero in finale di potermelo godere un po' meglio. Dagli europei ad oggi ho aggiunto due punti di DD e cercato di incrementare l'espressione dell'impressione artistica, che è quella che in tutte le gare è stata la componente del punteggio maggiormente penalizzata; dagli assoluti di marzo, invece, abbiamo cambiato un bel po' di cose. Nel frattempo c'è stata anche la coppa del mondo in Egitto in cui l'abbiamo testato. Dei miei resta comunque l'esercizio che ho toccato di meno". In nazionale è allenata dall'ex singolista Linda Cerruti, da cui ha raccolto il testimone (dopo Fukuoka e Doha dove il singolo lo faceva Susanna Pedotti) e i suoi esercizi sono quasi tutti coreografati da Simona Ricotta, che la segue da quando era esordiente. Quando non è in acqua studia per laurearsi in Scienze dell'amministrazione. "Mi manca un esame che quest'anno purtroppo non sono riuscita a dare e la tesi".