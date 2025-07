Motociclismo, dominio assoluto di Aprilia Tuareg Racing nel Ro Rally Marathon

FRANCESCO MONTANARI

“Sono soddisfatto di come è andato il rally. È stato utile per fare prove in vista dell’Africa Eco Race e per continuare a sviluppare la moto, che era l’obiettivo principale. Di sicuro, senza qualche intoppo, si poteva fare ancora meglio nella classifica assoluta. Sono contento di essere riuscito a fare la speciale lunga insieme a Jacopo, abbiamo tenuto un gran passo e ci siamo divertiti. In ogni caso, è stata una bella gara. Abbiamo lavorato tanto, ma non ci fermiamo qui, continuiamo a impegnarci per migliorare sempre di più e arrivare al meglio all’appuntamento più importante, l’Africa Eco Race 2026”.