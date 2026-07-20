Motociclismo, Aprilia vince con Marini il  Ro Rally Marathon in Romania

THOMAS MARINI

“Innanzitutto, vorrei fare un grosso in bocca al lupo e augurio di pronta guarigione a Jacopo e Sebastien Vry, che hanno subìto due brutti incidenti. Spero che recuperino in fretta e che tornino presto in moto. Non vedo l'ora di poter ricominciare ad allenarmi e correre insieme a Jacopo. Per il resto, la mia gara è stata molto positiva, sono riuscito a tenere un bel ritmo sin dal primo giorno, commettendo pochissimi errori. La moto è stata perfetta, la squadra ha lavorato come sempre in maniera impeccabile e mi sono trovato sempre a mio agio in sella alla Tuareg Rally. Sono molto contento, stiamo facendo un ottimo lavoro e i risultati stanno arrivando, quindi dobbiamo continuare in questa direzione.”