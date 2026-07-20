Motociclismo, Aprilia vince con Marini il  Ro Rally Marathon in Romania

Continua la striscia di successi del Team Aprilia Tuareg Racing nel Campionato Europeo Tout Terrain Rally Cup. Al Ro Rally Marathon, in Romania, Thomas Marini è stato il grande protagonista, conquistando la sua prima vittoria nella classifica assoluta stagionale e, di conseguenza, il primo trionfo nella classe M5.
Al termine delle sette tappe, Thomas Marini ha conquistato quattro vittorie di giornata e cinque successi di classe, salendo sul podio in tutte le prove disputate, confermando la propria crescita e l’ottimo feeling in sella alla Tuareg Rally. Grazie alla vittoria in Romania, Marini è ora al comando della classifica generale del TT Rally Cup a una sola gara dalla fine della stagione.
Ancora una volta, la Tuareg Rally si è distinta per le sue ottime prestazioni in condizioni estreme, confermandosi una moto vincente e affidabile. Un risultato che certifica la competitività della bicilindrica di Noale, oltre che il grande lavoro del Team Guareschi.
Si è inoltre concluso con successo l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto Jacopo Cerutti per la riduzione delle fratture di tibia e perone della gamba destra e della rotula della gamba sinistra. Il pilota era rimasto vittima di un incidente durante la sesta giornata di gara, a seguito di uno scontro con un’auto proveniente dalla direzione opposta durante una prova speciale. Cerutti si trova attualmente in osservazione all’Ospedale Universitario di Bucarest, dove è stato eseguito l’intervento; rientrerà in Italia nei prossimi giorni e dovrà osservare un periodo di assoluto riposo di cinque settimane.
Il prossimo appuntamento per Aprilia Tuareg Racing è con la quarta tappa del Campionato Italiano Motorally, in programma dal 12 al 13 settembre a Umbertide, in Umbria, che vedrà al via Thomas Marini, attuale leader nella classifica della classe G-1000, insieme a Marco Menichini e Francesco Montanari. A seguire, Marini sarà impegnato nel quarto e ultimo round del Tout Terrain Rally Cup, in programma dal 13 al 17 ottobre a Olbia, in Italia.
THOMAS MARINI
“Innanzitutto, vorrei fare un grosso in bocca al lupo e augurio di pronta guarigione a Jacopo e Sebastien Vry, che hanno subìto due brutti incidenti. Spero che recuperino in fretta e che tornino presto in moto. Non vedo l'ora di poter ricominciare ad allenarmi e correre insieme a Jacopo. Per il resto, la mia gara è stata molto positiva, sono riuscito a tenere un bel ritmo sin dal primo giorno, commettendo pochissimi errori. La moto è stata perfetta, la squadra ha lavorato come sempre in maniera impeccabile e mi sono trovato sempre a mio agio in sella alla Tuareg Rally. Sono molto contento, stiamo facendo un ottimo lavoro e i risultati stanno arrivando, quindi dobbiamo continuare in questa direzione.”
VITTORIANO GUARESCHI
“Il primo pensiero naturalmente va a Jacopo. L’intervento è andato secondo i piani e le fratture sono state ridotte bene. Lui sta meglio, anche psicologicamente, quindi ora possiamo solo aspettare e sperare che si rimetta il prima possibile. Noi lo aspettiamo a braccia aperte e, nel frattempo, continuiamo a lavorare per fargli trovare la moto pronta per l’Africa Eco Race. Per quanto riguarda la gara, Thomas ha fatto un ottimo lavoro e, grazie a questa vittoria, ora è primo in classifica generale, proprio davanti a Jacopo. Ora insieme a lui, Marco e Francesco continuiamo a lavorare concentrandoci sul prossimo round del Motorally italiano e sui test in vista dell’Africa Eco Race.”