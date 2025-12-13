Milano-Cortina: la fiamma olimpica in Sardegna, Melissa Satta tedofora a Olbia

La fiamma olimpica è sbarcata in Sardegna dove continua il viaggio per l'Italia in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Nell'Isola l'ottava tappa è iniziata a Olbia poco dopo le 8. Tra i 20 tedofori protagonisti di questo primo segmento anche la showgirl Melissa Satta che si è detta "emozionata per l'esperienza unica".
La seconda frazione all'Emiciclo Garibaldi a Sassari dove la fiaccola è stata letteralmente circondata dall'affetto dei cittadini prima di partire per Porto Torres. Nel pomeriggio, dopo un passaggio a Stintino, arriverà ad Alghero e quindi la giornata di oggi si concluderà a Nuoro con l'accensione del braciere in piazza Vittorio Emanuele e diversi spettacoli musicali e artistici.
Domani, domenica 14, il percorso riprende da Nuoro verso Oristano, Sanluri, Barumini (conosciuta per la reggia nuragica), Iglesias, Quartu e Cagliari. Sarà, infatti, il capoluogo l'ultimo segmento dei questa tappa sarda della Fiamma olimpica prima del trasferimento in Sicilia.
A Cagliari le tre tedofore individuate dall'amministrazione comunale per chiudere il lungo percorso che, in partenza da viale Diaz arriverà fino a via Roma, sono le campionesse Dalia Kaddari, per l'atletica, Giulia Stagno, per l'hockey su prato e Francesca Zucca, per il nuoto.