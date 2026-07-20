Tour de France, bufera sui test antidoping notturni. Armstrong: "Solo nel ciclismo, fosse stato Messi..."

Nella tappa successiva ai test, quella di domenica, Vingegaard è caduto ed è stato costretto al ritiro dal Tour per una frattura alla clavicola, con tanto di operazione in programma. Al danese è stato chiesto se il controllo antidoping effettuato nel cuore della notte abbia influito sulla sua lucidità e quindi sulla caduta: "Di certo non mi ha fatto bene, non è però possibile dire che quella è stata la causa dell'incidente. Potrebbe aver influito, ma non voglio scaricare la colpa su questo. Le cadute fanno parte del gioco nel ciclismo".