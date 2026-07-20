Basket: Polonara riparte dalla panchina, entra nello staff di Avellino

Achille Polonara entra a far parte dello staff di Avellino, in Serie A2 di basket. L'azzurro, al quale nel maggio 2025 era stata diagnosticata leucemia mieloide acuta che nello scorso ottobre lo aveva costretto in coma per circa dieci giorni, aveva provato a tornare ad allenarsi proprio ad Avellino nei mesi scorsi, prima di alzare bandiera bianca. Adesso sarà assistant coach di Gennaro di Carlo sulla panchina dei biancoverdi. "Ringrazio l'Halley Campania Avellino Basket per questa enorme opportunità - ha dichiarato il 34enne anconetano -. Non vedo l'ora di iniziare: sono davvero molto carico e felice di poter vivere questa nuova esperienza e collaborare con coach Di Carlo e tutto lo staff".