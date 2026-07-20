Nuoto, Europei fondo: gli azzurri convocati per Parigi

20 Lug 2026 - 17:13
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La Nazionale di nuoto in acque libere si prepara per i campionati europei in programma a Parigi dal 4 all'8 agosto. Si parte martedì 4 agosto dalle 10 con la dieci chilometri maschile: subito protagonisti l'olimpionico Gregorio Paltrinieri, Marcello Guidi e Andrea Filadelli. Alle 14.30 è l'ora delle femmine con il bronzo olimpico Ginevra Taddeucci, Linda Caponi e Giulia Berton. Si parte dal Pont de Grenelle sulla Senna, li dove risiede dal 1870 l'originale della statua della libertà primo esemplare in scala ridotta rispetto a quella presente sulla Liberty Island di New York. Molti di loro tra cui il capitano Gregorio Paltrinieri sono a Livigno per finalizzare la preparazione alla gara fluviale che ritorna dopo due anni dalla prova olimpica disputata a Pont Alexandre. Questo l'elenco dei convocati: Gregorio Paltrinieri (FF.OO/Coopernuoto) 5, 10 km, 3 km knockout; Marcello Guidi (FF.OO/RN Cagliari) 5 e 10 km; Andrea Filadelli (Marina Militare) 10 km e 3 km knockout; Domenico Acerenza (FF.OO/AC Group CC Napoli) 5 km e 3 km knockout; Ginevra Taddeucci (FF.OO/AC Group CC Napoli) 5, 10 km e 3 km knockout; Linda Caponi (CS Carabinieri) 10 km e 3 km knockout; Giulia Berton (Marina Militare) 10 km; Barbara Pozzobon (FF.OO/Hydros) 5 km; Noemi Cesarano (Marina Militare/Time Limit) 5 km; Rebecca Rimoldi (CC Aniene) 3 km knockout.

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